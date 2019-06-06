المملكة والإمارات والنرويج تقدم لمجلس الأمن نتائج التحقيق في الهجمات على ناقلات النفط

تقدم كلّ من المملكة والإمارات والنرويج لمجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس) نتائج التحقيق المشترك حول عمليات التخريب التي استهدفت ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات الشهر الماضي.
وكانت أربع سفن شحن تجارية مدنية، اثنتان سعوديتان وإماراتية ونرويجية، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز.
ورحج مسؤولون أمريكيون بارزون، على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو احتمال مسؤولية إيران عن العمليات التخريبية التي استهدفت ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات.وفق”أخبار24″.