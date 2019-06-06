صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية ذات العلاقة، بالعمل على الحد من حالات السقوط في خزانات المياه وصرف الصحي، وذلك بناء على توصية اللجنة المكلفة بدراسة هذه الظاهرة.
وشملت التوجيهات للجهات الحكومية ما يلي:
– التأكيد على الجهات الحكومية المعنية بتوعية المواطنين والمقيمين بحوادث السقوط في خزانات المياه والصرف الصحي، وضرورة التأكد من سلامة أغطيتها ومطابقتها لشروط كود البناء السعودي والمواصفات والمقاييس المعتمدة.
– توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام المكاتب الهندسية والاستشارية بضرورة مطابقة أغطية الخزانات لمتطلبات كود البناء السعودي، وعدم تجديد التراخيص البلدية للمنشآت التجارية إلا بعد التأكد من مطابقة أغطية خزانات المياه والصرف للمواصفات المعتمدة.
– ضرورة تأكد الجهات الحكومية من سلامة جميع أغطية خزانات المياه والصرف الصحي وأغطية مناهل الخطوط الرئيسية لشبكات المياه ومياه الصرف الصحي داخل منشآتها والمنشآت التابعة. وفق”أخبار24″.