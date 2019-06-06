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أخبار محلية > الاتحاد الأوروبي يقر قواعد جديدة لمنح التأشيرات.. تعرّف عليها
06/06/2019   5:44 م

الاتحاد الأوروبي يقر قواعد جديدة لمنح التأشيرات.. تعرّف عليها

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أقر المجلس الأوروبي في بروكسل تعديلات على نظام رمز التأشيرة، بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، وزيادة الأدوات المتاحة للتصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية.

وأوضح بيان للمجلس الأوروبي أن القواعد الجديدة توفر إجراءات أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين، ولا سيما عن طريق السماح بتقديم الطلبات حتى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا، قبل الرحلة.

وتنص اللائحة على إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًا، إلى جانب إدخال نهج منسق لإصدار تأشيرات دخول متعددة للمسافرين الدائمين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي لفترة تزيد تدريجيًا من سنة إلى خمس سنوات. وفق”أخبار24″.

وسيتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو، لضمان أن الدول الأعضاء يمكنها تغطية تكاليف معالجة التأشيرة بشكل أفضل دون أن تشكل رادعًا لطالبي التأشيرة.

كما تقدم اللائحة أيضًا آلية للمراجعة كل ثلاث سنوات فيما إذا كان يجب تغيير رسوم التأشيرة.

الاتحاد الأوروبي يقر قواعد جديدة لمنح التأشيرات.. تعرّف عليها

أخبار محلية
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