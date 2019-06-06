بالصور.. مشاركة المعايدة مع مراجعي مستشفى القوات المسلحة بالخرج يوم العيد

قامت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج صباح أول أيام عيد الفطر لهذا العام 1440 هـ
بجولة معايدة للمرضى المنومين في المستشفى العسكري بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج وشاركتهم فرحة العيد
وقام بهذه الجولة
العميد / علي بن محمد النفيسة
مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج بالنيابة
إذ عايد المرضى المنومين بأقسام المستشفى
وقدم لهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة بإسم قيادة ومنسوبو
الخدمات الطبية للقوات المسلحة وقدم لهم أيضاً الهدايا وباقات الورود
داعياً لهم بالشفاء العاجل ومغادرة المستشفى وإكمال فرحة العيد بين أهليهم وذويهم،
كما تم خلال الجولة معايدة الأطباء والفنيين والموظفين المناوبين وقدمت لهم باقات من الورود تقديراً لهم على جهودهم المبذولة،
فيما تولى قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى معايدة أقسام النساء والأطفال المنومين وتقديم الهدايا والألعاب المعدة لهم ومشاركتهم الفرحة في هذا اليوم المبارك، كما تمت مشاركة الزوار فرحتهم بالعيد بتقديم الورود والحلويات لهم .