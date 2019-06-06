بلدية الخرج تزين سماءها بألف بالونة .. وبندر بن عوير يشعل المسرح والحضور (صور)

دشنت بلدية محافظة الخرج مساء اليوم الاربعاء ثاني أيام شهر شوال فعاليات احتفالات صيف الخرج40 على مسرح برج الخرج حيث أطلقت مع البداية في سماء الاحتفال بالونات بأكثر من ألف بالونه ، مع تواجد فرقة نجوم المستقبل الترفيهية بقيادة الكابتن منصور السعران حيث قدم عروض مسرحية متنوعة أشعلت الحضور حضيت بمشاركة الصغار والكبار ، وبعد ذلك شهد المسرح تألق المنشد و الشاعر بندر بن عوير والذي تنوعت فيه الصور الإنشادية التي تفاعل معها الجميع وأشعلت الحضور الكثيف الذي تفاعل مع جميع فقرات المسرحية.
واختتمت فعاليات اليوم الثاني للاحتفال بإجراء السحب على جوائز الحضور اليومية المقدمة من بلدية محافظة الخرج و التي اختير الفائزين عن طريق الكاميرات المصاحبة للاحتفالات .
هذا وقدمت بلدية محافظة مسابقة عبر هاشتاق #صيف_الخرج40 لافضل عبارة وطنية وبجائزة جوال اكس اس ماكس يتم الاعلان عنها خامس أيام شهر شوال .
وتستأنف فعاليات المهرجان غداً بفرقة عيش البسمة الترفيهية بقيادة الكابتن مشاري الصويلح وتستمر الفعاليات حتى العاشر من شوال بفعاليات متنوعة و ضيوف لأول مرة في محافظة الخرج.