قررت شركة الخطوط الملكية الهولندية (كي إل إم)، تطوير طائرة تتميز بشكل فريد وتحمل ركابها داخل جناحيها.
وسيكون جناحا الطائرة المرتقبة عريضين ويصبحان صغيرين عند الأطراف، وقادرين على حمل مقاعد الركاب وخزان الوقود، فضلاً عن الشحنات المنقولة، وتتميز الطائرة بقلة استهلاكها للوقود بنسبة 20% مقارنة بباقي الطائرات.
وسيتم انتاج الطائرة بالتعاون مع جامعة ديفلت للتكنلوجيا، وقد أطلق عليها اسم “Flying V”، لقرب شكلها من حرف “V”، وفقاً لـ”سكاي نيوز”.
واحتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيس شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية، سيتم عرض الطائرة بهيكل كامل في مطار شيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام في أكتوبر المقبل.