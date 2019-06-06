“السجون” تقيم احتفالات بالعيد لنزلائها مع عوائلهم في مناطق المملكة

أقامت المديرية العامة للسجون حفلات معايدةٍ لنزلائها مع عوائلهم في مناطق المملكة، وذلك لمشاركتهم فرحة العيد، وإيماناً بأهمية هذه المناسبات في دعم جهود المديرية العامة للسجون لإصلاح وإعادة التأهيل النزلاء.
ومن المديريات التي أقامت حفل المعايدة مديريات المنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة القصيم في جو أسري، للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، وشمل الحفل تناول الأطعمة والحلويات، من قبل النزلاء ومسؤولي السجون.
يُذكر أن المديرية العامة للسجون تتيح للنزلاء خدمات عديدة، منها مواصلة تعليمهم، وعقد حلقات لتحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وتدريبهم في ورش ومراكز للتدريب المهني والاستماع لنخبة من الموجهين والدعاة، وغيرها. وفق”أخبار24″.