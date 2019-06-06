نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مالك مجموعة “لولو” أول مَن يحصل على الإقامة الدائمة بالإمارات
06/06/2019   9:56 ص

مالك مجموعة “لولو” أول مَن يحصل على الإقامة الدائمة بالإمارات

+ = -
1379

حصل الملياردير الهندي، مالك مجموعة “لولو” العالمية، على أول إقامة دائمة في الإمارات العربية المتحدة، في إطار القانون الجديد الذي أصدرته الحكومة الإماراتية مؤخراً.

وقال الملياردير الهندي يوسف علي، إنه فخور للغاية بهذا اليوم المهم جداً في حياته بعد حصوله على البطاقة الذهبية؛ حيث يعد من أشهر وأثرى المستثمرين الأجانب بالإمارات، ويمتلك عقارات ومراكز تسوق ومتاجر في أكثر من 20 دولة حول العالم.

يذكر أن الإمارات أطلقت نظام الإقامة الدائمة أو البطاقة الذهبية إلى المستثمرين والكفاءات في مجالات متنوعة تشمل الطب والهندسة والعلوم وكل الفنون للاستفادة منهم وتطوير الخطط المستقبلية.وفق”أخبار24″

مالك مجموعة “لولو” أول مَن يحصل على الإقامة الدائمة بالإمارات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885046923.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.