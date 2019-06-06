مصادر: “جزائية الدمام” تصدر حكماً بالسجن والغرامة ضد المتحرش بـ “فتاة الخبر”

كشفت مصادر أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن المتهم أقرّ بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة، لتتم معاقبته وفق المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش، والتي تنص على معاقبة المتحرش بالسجن مدة لا تزيد على عامين وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يذكر أن النائب العام قد أصدر أمراً بالقبض على المتهم بعد تداول مقطع فيديو له يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر، ونجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي رغم محاولته تغيير ملامحه بحلق لحيته.