حاله الطقس اليوم

توقع خبراء الطقس والأرصاد تأثر أجواء المملكة بكتلة حارة خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعين أن تصل درجة الحرارة إلى 49 درجة مئوية.
وقال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، إن أول كتلة صيفية حارة تتقدم صوب المملكة، مشيراً إلى حالة من الأمطار المتوسطة وشبه الغزيرة على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق.
من جانبه، أبان خبير الأرصاد حسن كراني بحسب “عكاظ” إن درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق ستصل إلى 49 درجة مئوية خلال عطلة العيد، لافتاً إلى أن الأجواء ستبقى تحت تأثير كتلة حارة ذات محورين؛ إحداها متمركز على القطاع الشرقي، والآخر على الغربي.
وأهاب أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند بالمواطنين والمقيمين تجنب التعرض لللشمس حين تكون الأشعة في ذروتها (10 صباحاً – 3 مساءً)، مع استخدم نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية وشرب الماء بكميات كبيرة .