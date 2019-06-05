نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إصابة 20 معتمراً في انقلاب حافلة على طريق عفيف – ظلم
05/06/2019   10:45 م

إصابة 20 معتمراً في انقلاب حافلة على طريق عفيف – ظلم

+ = -
833

أصيب 20 راكبا من مختلف الجنسيات كانوا على متن حافلة متجهين مع آخرين في طريقهم للعمرة، وذلك على طريق “عفيف – ظلم”، بعد أن غفا السائق، فانقلبت الحافلة على جانب الطريق.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف، سلطان المغيري، أن المستشفى أعلن اليوم الأربعاء حالة الطوارئ واستنفر الكوادر الطبية والتمريضية، وقدّم العلاج لـ 20 حالة تنوعت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

يُذكر أن الحادث قد باشرته فرق من مركز انطلاق أمن الطرق بعفيف، كما دعم مستشفى عفيف إسعافات هيئة الهلال الأحمر بأربع فرق من المستشفى لنقل المصابين.وفق “أخبار 24”.

إصابة 20 معتمراً في انقلاب حافلة على طريق عفيف – ظلم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885046898.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.