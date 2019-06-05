إصابة 20 معتمراً في انقلاب حافلة على طريق عفيف – ظلم

أصيب 20 راكبا من مختلف الجنسيات كانوا على متن حافلة متجهين مع آخرين في طريقهم للعمرة، وذلك على طريق “عفيف – ظلم”، بعد أن غفا السائق، فانقلبت الحافلة على جانب الطريق.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف، سلطان المغيري، أن المستشفى أعلن اليوم الأربعاء حالة الطوارئ واستنفر الكوادر الطبية والتمريضية، وقدّم العلاج لـ 20 حالة تنوعت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.
يُذكر أن الحادث قد باشرته فرق من مركز انطلاق أمن الطرق بعفيف، كما دعم مستشفى عفيف إسعافات هيئة الهلال الأحمر بأربع فرق من المستشفى لنقل المصابين.وفق “أخبار 24”.