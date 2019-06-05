بالفيديو.. اللقطات الأولى لعملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة‎ ونقله للمستشفى العسكري بجازان

نُشر مقطع فيديو اليوم (الأربعاء) يظهر اللقطات الأولى لعمليات إخلاء قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر ونقله إلى المستشفى العسكري بجازان.
وكانت قوات التحالف أعلنت أمس تفاصيل العملية، بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC)، تلقى بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز- Savis) والتي تقع شمال غرب ميناء (الحديدة) بمسافة (95) ميلاً بحرياً باتجاه (292) درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة.
وعليه قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان.وفق “أخبار 24”.
#العربية تحصل على صور لعملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة “سافيز” بجنوب البحر الأحمر، إلى المستشفى العسكري بجازان. pic.twitter.com/YGTCqMfyNO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ٥ يونيو ٢٠١٩