أمانة العاصمة المقدسة تعلق على فيديو رقصة “الهيب هوب”: عمل إبداعي بدون مخالفات

برّر المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي بأن ما تم تقديمه من عرض فرقة “هيب هوب” في احتفال العيد وواجه انتقادات، هو عمل إبداعي بالإضاءة والليزر على نغمات العيد، وبزي محتشم، وليس فيه مخالفات.
وأوضح أن احتفال الأمانة باليوم الأول لعيد الفطر المبارك، يهدف إلى معايدة موظفي الأمانة وعلى رأسهم الأمين لأهالي مكة المكرمة والاحتفال معهم بفرحة العيد، وقد حضر وا الاحتفال مع عدد من الأهالي والأعيان وبعض العائلات مع أطفالهم.
وأضاف أنه وخلال الحفل قدمت فقرات تراثية وأهازيج شعبية وهي (المجس – الخبيتي – المجرور – المزمار – العرضة السعودية) أما الفن الحديث فقدمته فرقة “هوانا” المعروفة في المنطقة الغربية، وهذا ليس أول عمل لها في مكة المكرمة، فقد سبق وظهرت في احتفالات عديدة.
وأشار إلى أن ما تم تقديمه هو عرض إبداعي بالإضاءة والليزر على نغمات العيد وبزي محتشم وليس فيه مخالفات، ولم تتجاوز هذه الفقرة الخمس دقائق من كامل الحفل الذي استغرق الساعة والنصف، كما تم تقديم فقرة للأطفال عن عيد الفطر المبارك، وتم توزيع الهدايا لهم، ولاقى الحفل استحسان الجميع.
وبيّن، بحسب “سبق”، أن عدم قناعة بعض الأشخاص بفقرة “هيب هوب” رأي شخصي، ومن الصعب إرضاء جميع الأذواق، ويبقى حب وتقدير الفن والألوان والمورثات الشعبية مسألة شخصية ومتفاوتة، فهناك من يحب المزمار أو المجرور، وهناك من يعجبه الفن الحديث، والأمانة تقف بالحياد وتقدم كل الأنواع لجميع الأذواق.