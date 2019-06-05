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أخبار محلية > توقعات الطقس ليوم غد الخميس في المملكة
05/06/2019   10:41 م

توقعات الطقس ليوم غد الخميس في المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الخميس) استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية.

وأشارت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة غرب وشرق المملكة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أورد التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية جنوبية بسرعة 20-32 كلم/ساعة.وفق “أخبار 24”.

توقعات الطقس ليوم غد الخميس في المملكة

أخبار محلية
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