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أخبار محلية > بالفيديو.. طفل يعايد رجال الأمن في المسجد الحرام بطريقة بريئة
05/06/2019   10:39 م

بالفيديو.. طفل يعايد رجال الأمن في المسجد الحرام بطريقة بريئة

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بكل براءة أسرع طفلٌ إلى رجال الأمن العاملين في المسجد الحرام ليعايدهم بهدية بسيطة وورقة كُتب فيها شكرٌ لهم وتهنئةٌ بعيد الفطر المبارك، تنقل بينهم بكل سعادة ولقي منهم ردة فعل جميلة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة توجه الطفل بكل فرحة لرجال الأمن أثناء عملهم في حفظ الأمن وتنظيم دخول المصلين والمعتمرين والزوار إلى المسجد الحرام وساحاته وأسطحه، ومنح كل منهم هديته قطعة شوكولاته والورقة التي حملت كلمات “شكرا أمننا وكل عام وأنتم بخير”.

ولقي تصرف الطفل استحسانا من الجنود الذين شكروه وتحدثوا معه والتقطوا له صورا، كما عبّر متداولو المقطع عن إعجابهم بما قام به. شاكرين لذويه هذا العمل، ردا على الجهود المشكورة لرجال الأمن.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طفل يعايد رجال الأمن في المسجد الحرام بطريقة بريئة

أخبار محلية
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