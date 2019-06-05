فيديو احتفال لأمانة مكة بالعيد يثير استياء واسعاً.. و”مغردون”: هل موروثنا الشعبي لا يصلح للاحتفال؟

أثار مقطع فيديو يظهر جانبًا من احتفالات أمانة العاصمة المقدسة أول أيّام العيد استياءً واسعاً، لا سيما أن الاحتفال لا يمتّ للموروث الشعبي بأي علاقة، حيث تضمن رقصة غربية معروفة بالهيب هوب.
وعلّق نائب رئيس المجلس البلدي بأمانة العاصمة المقدسة فهد الروقي عبر حسابه بـ”تويتر”: “عفواً أمانة العاصمة المقدسة هذه مكة المكرمة وليست كغيرها، هل هذه المشاهد تليق بمكة المكرمة؟ شكرًا العلاقات العامة بالأمانة فقد كفيتمونا وزر مشاركتكم في هذا الاحتفال الذي لا يمثل مكة ولا يمت لها بصلة”.وفق “أخبار 24”.
من جهتهم ناشد مغردون أمانة العاصمة المقدسة باحترام قدسية مكة المكرمة، متسائلين هل موروثنا الشعبي لا يكفي حتى نستبدل به رقصات غربية لا تتوافق مع قيمنا وتقاليدنا.
عفواً امانة العاصمه المقدسه هذه مكه المكرمه وليست كغيرها.
هل هذه المشاهد تليق بمكه المكرمه ؟
الهذا السبب اقتصرت الدعوات بموظفين الامانه وبعض الاعيان ؟
شكرا العلاقات العامه بامانة العاصمه المقدسه فقد كفيتمونا وزر مشاركتكم في هذا الاحتفال الذي لايمثل مكه ولايمت لها بصله pic.twitter.com/BvaiGDg7Hm
— فهد محمد الروقي (@fahedmahmed11) ٤ يونيو ٢٠١٩