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اخبار رياضية > بالتزكية.. إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم
05/06/2019   10:37 م

بالتزكية.. إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم

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أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم انتخاب رئيسه السويسري جاني إنفانتينو (49 عاما) لولاية ثانية بالتزكية حتى 2023 خلال الاجتماع الـ69 لجمعيته العمومية في باريس.

وجاء التصويت على إعادة انتخاب إنفانتينو إلى تولى المهمة في فبراير 2016 خلفاً لبلاتر الذي ترك المنصب بعد فضيحة فساد، بغالبية 202 صوت، ورفض 3 أصوات فقط، من بين 210 اتحادات مخولة بالتصويت.

وألقى إنفانتينو كلمة أمام المجلس عقب انتخابه قال فيها إنه لم يعد يتحدث أحد عن أزمة الفيفا أو إعادة البناء، مشيراً أن الفيفا تحوّل من مؤسسة مسممة وشبه إجرامية إلى ما ينبغي أن يكون عليه في الأساس، منظمة تطور كرة القدم وتوازي الشفافية والنزاهة.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الآن كل شيء منفتح وشفاف، وليس من المحتمل أن يخفي الفيفا مدفوعات بسبب أي شيء غير أخلاقي، فلا مجال للفساد، مؤكداً أن الوضع المالي المثير للشكوك سابقا بات يبعث بالتفاؤل حاليا بعد زيادة حجم الميزانية من خمسة مليارات دولار إلى 6.4 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي من مليار إلى 2.75 مليار دولار.

بالتزكية.. إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم

اخبار رياضية
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