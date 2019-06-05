بالصور.. بلدية محافظة الخرج تصادر و تغلق مخزن للمواد الغذائية داخل سكن للعمالة

استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم بها بلدية محافظة الخرج ممثلة بقسم المراقبة الصحية من خلال الجولات اليومية المكثفة على المحلات خلال أيام عيد الفطر المبارك ومتابعة أحد المواقع المخالفة داخل عمارة سكنية يقوم بتخزين المواد الغذائية ومن ثم التجول بها وبيعها للمحلات التجارية ، وبعد أن تم رصد الموقع المخالف من المراقبيين تم رصد عدد من المخالفات حيث وجد مستودع للمواد الغذائية غير مرخص وداخل سكن للعمالة لسوء تخزينه للمواد الغذائية ومخالفة الموقع للشروط الصحية و عدم وجود شهادات صحية للعمال حيث تم اغلاق المستودع ” الشقه ” والتحفظ على البضاعة بالكامل وتطبيق لائحة الغرامات بحدها الاعلى .
كما بين رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري حرص الادارات المعنية بالبلدية على كل ما يقدم للمواطن والمقيم من مأكولات ومن مواد غذائية وخصوصا لكثرة الباعة الجائلين خلال أيام العيد وبين أنه لم يتم التهاون في المخالفات التي تخص صحة البيئة وسيتم تطبيق الغرامات والعقوبات فيها حسب الأنظمة والإشتراطات البلدية .