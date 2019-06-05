حصد طلاب “موهبة” ميداليتين في أول مشاركة للفريق السعودي في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء في نسخته الثالثة، التي أقيمت في مدينة ريجا عاصمة جمهورية لاتفيا.
وحقق الطالب السعودي يزن المجنوني الميدالية الذهبية، والطالب هشام المالكي الميدالية البرونزية، في المنافسة التي شهدت مشاركة 26 دولة، خلال الفترة من 31 مايو إلى 4 يونيو 2019.
من جانبه، رفع الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لـ”موهبة” أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تحقيق هذا الإنجاز الوطني الجديد وهذا التألق في محفل علمي دولي جديد تشارك فيه المملكة للمرة الأولى، مشيرا إلى أن هذا الفوز جاء نتاج تعاون مثمر وبناء بين “موهبة” وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
ومثّل المملكة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء فريق ضم 5 طلاب هم: هشام المالكي من “تعليم الرياض”، ويزن المجنوني من “تعليم الهيئة الملكية للجبيل وينبع”، ومعاذ فيومي من “تعليم جدة”، وأحمد الحيد من “تعليم الأحساء”، وأحمد المهنا من “تعليم الشرقية”.
وفق “أخبار 24”.