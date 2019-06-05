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أخبار محلية > المملكة: نتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان وندعو لتغليب منطق الحكمة والحوار
05/06/2019   4:49 م

المملكة: نتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان وندعو لتغليب منطق الحكمة والحوار

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أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت المملكة عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وأملها بأن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته.

وأكدت المملكة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.وفق “أخبار 24”.

وشددت المملكة على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير، وتمنت أن يتجاوز سريعاً الظروف والصعاب التي يمر بها.

المملكة: نتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان وندعو لتغليب منطق الحكمة والحوار

أخبار محلية
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