“الغذاء والدواء” : 70% من محال بيع المخبوزات والحلويات ملتزمة بلائحة السعرات الحرارية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نحو 70 في المائة من محال بيع المخبوزات والحلويات في الرياض والقصيم ملتزمة بتطبيق لائحة السعرات الحرارية التي ألزمت الهيئة جميع المنشآت الغذائية بوضعها على الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها للمستهلك.
وأجرت الهيئة مسحاً ميدانياً لمنافذ بيع المخبوزات والحلويات قبل عيد الفطر المبارك، للتحقق من تطبيق لائحة السعرات الحرارية على المنتجات المعروضة للبيع إضافة إلى التحقق من تواريخ الصلاحية واشتراطات التخزين.
وشملت أبرز المخالفات التي رصدها مفتشو “الهيئة” في المنشآت المخالفة، حساب السعرات الحرارية بطريقة غير صحيحة، وعدم وضع السعرات الحرارية على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل واضح، وعدم وضع السعرات الحرارية مقابل كل صنف من أصناف الطعام في القائمة، وعدم تحديد السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل طريقة إعداد، وعدم وجود عبارة “يحتاج البالغون إلى 2000 سعر حراري في المتوسط يومياً، وقد تختلف الاحتياجات”.وفق “أخبار 24”.
وتطبّق لائحة وضع السعرات الحرارية في قائمة الوجبات الغذائية؛ على جميع المنشآت الغذائية من المطاعم والمقاهي ومحلات الآيسكريم، ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز والحلويات والكافتيريات الموجودة بالمتاجر والسوبر ماركت، والمنتزهات الترفيهية، وفي الكليات والجامعات، والجهات الحكومية.
وتشدد اللائحة على ضرورة عرض السعرات الحرارية بطريقة واضحة، وأن تكون في الواجهة الأمامية مقابلة لكل صنف من أصناف الطعام في القائمة، وأن توضع على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل دائم سواء كانت القائمة على لوحة خشبية، أو شاشة إلكترونية، أو أي شكل من الأشكال.