بالفيديو.. “محمد صلاح” يتذمر من تصرفات منعته من أداء صلاة العيد

أبدى لاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح تذمره من تصرف عدد من الصحافيين والأشخاص بتجمعهم أمام منزله بمحافظة الغربية صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر بمصر، وذلك لالتقاط الصور له، وأخذ “السيلفي” معه.
وكان صلاح يستعد للخروج من المنزل لأداء صلاة العيد، غير أن التجمع الكبير للصحافيين والأشخاص أمام منزله حال دون ذلك على الرغم من تواجد عدد من رجال الأمن في حراسة المنزل.
وعبر صلاح عن رفضه لهذا التصرف في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: “اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد.. دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية”.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تجمع عدد من الأشخاص أمام منزل صلاح، فيما يقف عدد من رجال الأمن أمام الباب لحمايته، كما أظهر فيديو آخر توجه زوجة محمد صلاح وطفلته “مكة” لأداء الصلاة دون مرافقة “صلاح” لهما.
وفق “أخبار 24”.