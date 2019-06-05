أظهرت صور جانباً من المناظر الطبيعية الخلابة والأجواء الماطرة التي تشهدها سهول جبال ومنتزهات منطقة الباحة خلال هذه الأيام.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” الصور التي عكست جمال الطبيعة حيث اكتست البراري والسهول باللون الأخضر، وعانقت السحب قمم الجبال الشاهقة التي تزينها أشجار “العرعر”.
يذكر أن الباحة تعتبر من الوجهات السياحية الفريدة في المملكة لما تحتويه من مقومات طبيعية ساحرة، ودائماً ما تشجع مثل هذه الأجواء الرائعة أهالي المنطقة والمناطق الأخرى لارتياد الكثير من المواقع للاستمتاع بجمال المنطقة.
وفق “أخبار 24”.