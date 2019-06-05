تركي آل الشيخ: بالتوفيق لـ”بيراميدز”.. وسأخوض تجربة جديدة في مكان آخر

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، أنه سيخوض تجربة جديدة سيسميها الأسيوطي الجزء الثاني، داعيا بالتوفيق لنادي بيراميدز.
وقال آل الشيخ، عبر فيسبوك: “بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل … كانت تجربه ممتعة ولتجربه أخرى إن شاءالله”.
وأضاف آل الشيخ: “سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر”.
وكان الإعلامي المصري مدحت شلبي قد أعلن قبل أيام عن بيع آل الشيخ حصته في نادي بيراميدز المصري، مبيناً أن آل الشيخ أوضح له الأمر في رسالة عبر “واتسآب”.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تركي آل الشيخ اشترى نادي الأسيوطي المصري بداية من هذا الموسم وغيّر اسمه لنادي بيراميدز، ونجح الفريق تحت قيادته في الفوز على ناديي الأهلي والزمالك، وضمن مركزاً بين الأربعة الكبار والمشاركة في بطولة إفريقية الموسم المقبل.