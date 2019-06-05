بالصور.. الماضي يرعي احتفالات أهالي المحافظة بــ #برج_الخرج

رعى سعادة محافظ الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي مساء اليوم الثلاثاء احتفالات أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك ببرج الخرج
وقد بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى سعادة محافظ الخرج كلمة رفع من خلالها أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين / حفظهما الله / بمناسبة عيد الفطر المبارك وللشعب السعودي الكريم كما شكر اللجنة المنظمة ببلدية الخرج على التنظيم والتجهيز لإحتفال الأهالي والجهات الامنية
بعد ذلك تم تقديم أوبريت ملك ووطن بكلمات وأداء المنشد فهد الشهراني والذي إشتمل على لوحات متنوعة عن الخرج والوطن والسلام الملكي والملك سلمان ثم بدأت العروض التي اشتملت على ألوان من الفنون الشعبية السعودية الى جانب عروض للألعاب النارية والتي شارك فيها المحافظفي أداء العرضة السعودية.
هذا وقدم المهندس أحمد بن محمد البكيري رئيس بلدية محافظة الخرج شكره وتقديره لسعادة المحافظ وللحضور من مدراء للدوائر الحكومية وأهالي المحافظة وبين حرص البلدية على الإستعدادات المبكرة لإحتفال العيد وكذلك الإستعدادات المبكرة لفعاليات صيف الخرج والتي تبدأ من الثاني من شهر شوال وحتى العاشر من نفس الشهر والتي يتخللها عدد من الفرق الإستعراضية والترفيهية والمنشدين إضافة إلى الفرق الشعبية وكذلك الجوائز القيمة للحضور والتي ستكون فيها الجائزة الكبرى سيارة .
الجدير ذكره حظي الحفل بحضور مدراء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأعضاء المجلس المحلي وأعضاء من لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وعدد من رجال الأعمال وأعيان المحافظة .