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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة
05/06/2019   9:40 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، والقصيم ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك والجوف في حين يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على غرب وشرق المملكة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

أخبار محلية
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