تعرّف على الأماكن التي تتيح للأطفال الالتقاء بالشخصيات الكرتونية خلال أيام العيد

تقدم الهيئة العامة للترفيه 15 عرضاً مجانياً للأطفال في الأسواق التجارية بمختلف مناطق المملكة؛ حيث سيتمكنون من ملاقاة أبرز الشخصيات الكرتونية، التي طالما حلموا بمشاهدتها أمامهم، والتقاط الصور وتسجيل الذكريات معهم، وترديد أبرز الأغنيات التي اشتهروا فيها.
ففي مجمع غرناطة مول بمدينة الرياض تقام فعالية “بيبي شارك”، الأغنية الكورية التي تقترب من حاجز الـ3 مليارات مشاهدة على “يوتيوب”، أما في بانوراما مول فتقام عروض “آيس أيج” المستوحاة من الفيلم الشهير الذي يحمل الاسم نفسه.
أما في حياة مول بالرياض فتعرض فعالية “لؤلؤة والماسة”، وفي الحمراء مول يستمتع الأطفال بفعالية “دورية المخلب”، وفي الرياض بارك تقام فعالية “باور رينجرز”؛ حيث يشاهد الأطفال عروض الأبطال الخارقين، وستكون شخصية مسلسل الأطفال الشهير “بارني” موجودة في الرياض غاليري.
وفي الدمام تقام فعالية “أرض المحبة” بدارين مول، في حين تقام فعالية “تيليتابيز” في الشاطئ مول، وفعالية ” ترانسفورمرز” في الراشد مول بالخبر، وفعالية “باربيز” في الظهران مول.
وتحضر فعالية “سبونج بوب” في الأحساء مول، بينما تقام في الراشد سكوير بالأحساء فعالية “بوب البناء”.
أما في الطائف فتقام في جوري مول فعاليتان هما “حياتي جيرل”، و”رجل الإطفاء سامي”، فيما تقام في مول قلب الطائف فعالية “سونيك بووم”.
وفق “أخبار 24”.