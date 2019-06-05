نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تعرّف على الأماكن التي تتيح للأطفال الالتقاء بالشخصيات الكرتونية خلال أيام العيد
05/06/2019   9:40 ص

تعرّف على الأماكن التي تتيح للأطفال الالتقاء بالشخصيات الكرتونية خلال أيام العيد

+ = -
768

تقدم الهيئة العامة للترفيه 15 عرضاً مجانياً للأطفال في الأسواق التجارية بمختلف مناطق المملكة؛ حيث سيتمكنون من ملاقاة أبرز الشخصيات الكرتونية، التي طالما حلموا بمشاهدتها أمامهم، والتقاط الصور وتسجيل الذكريات معهم، وترديد أبرز الأغنيات التي اشتهروا فيها.

ففي مجمع غرناطة مول بمدينة الرياض تقام فعالية “بيبي شارك”، الأغنية الكورية التي تقترب من حاجز الـ3 مليارات مشاهدة على “يوتيوب”، أما في بانوراما مول فتقام عروض “آيس أيج” المستوحاة من الفيلم الشهير الذي يحمل الاسم نفسه.

أما في حياة مول بالرياض فتعرض فعالية “لؤلؤة والماسة”، وفي الحمراء مول يستمتع الأطفال بفعالية “دورية المخلب”، وفي الرياض بارك تقام فعالية “باور رينجرز”؛ حيث يشاهد الأطفال عروض الأبطال الخارقين، وستكون شخصية مسلسل الأطفال الشهير “بارني” موجودة في الرياض غاليري.

وفي الدمام تقام فعالية “أرض المحبة” بدارين مول، في حين تقام فعالية “تيليتابيز” في الشاطئ مول، وفعالية ” ترانسفورمرز” في الراشد مول بالخبر، وفعالية “باربيز” في الظهران مول.

وتحضر فعالية “سبونج بوب” في الأحساء مول، بينما تقام في الراشد سكوير بالأحساء فعالية “بوب البناء”.

أما في الطائف فتقام في جوري مول فعاليتان هما “حياتي جيرل”، و”رجل الإطفاء سامي”، فيما تقام في مول قلب الطائف فعالية “سونيك بووم”.

صورة

وفق “أخبار 24”.

تعرّف على الأماكن التي تتيح للأطفال الالتقاء بالشخصيات الكرتونية خلال أيام العيد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885046789.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.