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اخبار رياضية > مصادر: الأهلي يفاضل بين التونسي “معلول” والعراقي “عدنان” لخلافة “عبدالشافي”
05/06/2019   9:38 ص

مصادر: الأهلي يفاضل بين التونسي “معلول” والعراقي “عدنان” لخلافة “عبدالشافي”

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ذكرت مصادر أن نادي الأهلي يسعى لضم أحد اللاعبين الدوليين التونسي علي معلول والعراقي علي عدنان، للعب في مركز الظهير الأيسر.

وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الرياضية”، أن النادي الأهلي فتح خط مفاوضات لبحث إمكانية ضم معلول لاعب الأهلي المصري، أو عدنان لاعب فانكوفر وايتكابس الكندي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر بخدماته بعد تأكد رحيل المصري محمد عبد الشافي.

وأشارت المصادر إلى أن الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة هيئة أعضاء شرف النادي الأهلي، بدأ مع الإدارة المكلفة في التحرك نحو محترف أجنبي للعب في مركز الظهير الأيسر، رغم استقطاب النادي للاعب خالد البركة من فريق الحزم.

مصادر: الأهلي يفاضل بين التونسي “معلول” والعراقي “عدنان” لخلافة “عبدالشافي”

اخبار رياضية
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