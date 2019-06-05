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أخبار محلية > فرض رسوم قدرها 10 ريالات لدخول دوات المياه بواجهة جدة البحرية
05/06/2019   9:39 ص

فرض رسوم قدرها 10 ريالات لدخول دوات المياه بواجهة جدة البحرية

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ذكرت مصادر أن أمانة محافظة جدة بدأت في تطبيق رسوم على استخدام دورات المياه في الواجهة البحرية، وذلك عبر بطاقات ممغنطة يدفع بموجبها مبلغ 10 ريالات للبطاقة الواحدة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن الأمانة وضعت جهازاً للبطاقات الممغنطة، يدفع من يريد استعمال دورات المياه من خلاله 10 ريالات، ويتاح له استخدام الحمامات أربع مرات بهذه البطاقة، أي بمعدل ريالين ونصف الريال للمرة والواحدة.

وأشارت إلى أن الهدف الأساس من فرض الرسوم هو تقديم خدمة أفضل لمرتادي الواجهة البحرية من السكان والزائرين، مبينة أن فرض الرسوم كان مقرراً منذ فترة، لكن الإجراءات أخذت وقتاً لتنفيذها.

فرض رسوم قدرها 10 ريالات لدخول دوات المياه بواجهة جدة البحرية

أخبار محلية
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