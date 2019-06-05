تنظم الهيئة العامة للترفيه عروضاً للسيرك العالمية ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك بمختلف مدن المملكة على مدار 5 أيام، بمشاركة فنانين من آسيا وإفريقيا والقارة الأمريكية.
وستقدم عروض السيرك في 4 مدن؛ وهي الرياض والدمام والطائف والمبرز، بدءاً من اليوم الموافق الخامس من شهر يونيو الجاري، وحتى يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من نفس الشهر.
الرياض
تحتضن ساحة النخيل مول “سيرك إلواز”، الذي يعد من أعرق وأهم عروض السيرك العالمية والممتد لأكثر من 26 عاماً.
يقام مهرجان وسيرك “أمريكانو” في ساحة غرناطة مول؛ حيث ستقدم 9 عروض مختلفة.
الدمام
تنطلق فعالية “سيرك هوليود” بمشاركة مجموعة من الفنانين العالميين من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية.
المبرز
يقام مهرجان و”سيرك دهشة” في الراشد مول؛ حيث سيحتوي عروضاً ترفيهية حية متنوعة تشمل فعالية سيرك والحركات البهلوانية والمهرجين.
الطائف
يشهد منتزه الردف سيركاً ذات طابع إفريقي، يحمل مسمى مهرجان “السيرك الإفريقي”.
وفق “أخبار 24”.