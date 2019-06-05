تفقد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خلال زيارته لمستشفى الملك فهد بالمنطقة، أمس (الثلاثاء) عدداً من المرضى المنومين، مقدماً لهم التهنئة وباقات الورد بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ورافق أمير منطقة الباحة في الزيارة، كل من الأمير محمد بن حسام بن سعود، ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.
واطمأن الأمير على حالة المرضى الصحية، وحرص على توجيه تقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لهم في ظل ما توليه القيادة الحكيمة – حفظها الله – من اهتمام ودعم بالقطاع الصحي.
من جانبهم، عبّر المرضى المنومون وذووهم، عن شكرهم لأمير المنطقة على هذه الزيارة، داعين الله له بالتوفيق والسداد.
وفق “أخبار 24”.