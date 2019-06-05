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05/06/2019   4:17 ص

ميزة جديدة لـ “واتساب” تُمَكن المستخدمين من القيام بعمليات شراء عبر التطبيق

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تخطط شركة “واتساب” لإطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “الأزرار التفاعلية” تتيح إجراء عمليات الشراء مباشرة عبر التطبيق.

ورغم ندرة التفاصيل، فإن تطبيق واتساب يمكن أن يكون مفيدًا جدًا للمستهلكين، بتلك الميزة التي ستتيح لهم تفاعل الشركات معهم مباشرة، من خلال التطبيق، ومن المحتمل أن يشمل ذلك عمليات شراء أو تسليم مشتروات.

وتأتي الميزة كمحاولة من “فيسبوك” لكسب المزيد من الأموال عبر “واتساب”، بتحسين خدمات الأعمال، كما يمكن للتطبيق جذب المزيد من الشركات والحصول على التمويل، إلا أن الميزة لم تعمل حتى الآن في النسخة التجريبية.وفق “أخبار 24”.

ميزة جديدة لـ “واتساب” تُمَكن المستخدمين من القيام بعمليات شراء عبر التطبيق

مال وأعمال
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