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اخبار رياضية > مصادر: “كهربا” يفاضل بين عرضين للعودة إلى الدوري السعودي الموسم المقبل
05/06/2019   4:18 ص

مصادر: “كهربا” يفاضل بين عرضين للعودة إلى الدوري السعودي الموسم المقبل

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ذكرت مصادر أن لاعب نادي الزمالك محمود عبدالمنعم “كهربا” تلقى عرضين من ناديين في الدوري السعودي، بالإضافة إلى عرض آخر من نادي بيراميدز المصري.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “موقع كورة”، أن كهربا ليس لديه رغبة للاستمرار في اللعب بالدوري المصري، أو الاستمرار باللعب في نادي الزمالك الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن العرضين السعوديين يعتبران الأقرب للاعب؛ لاسيما أنه لعب من قبل في السعودية مع نادي الاتحاد وحقق نجاحاً فيه، مبينة أن اللاعب ينتظر موقف نادي الزمالك من العروض المقدمة له، بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا.

مصادر: “كهربا” يفاضل بين عرضين للعودة إلى الدوري السعودي الموسم المقبل

اخبار رياضية
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