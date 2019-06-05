الدفاع المدني يُحذر من مخاطر الألعاب النارية خلال احتفالات العيد‎ ويُطالب أولياء الأمور بمراقبة أطفالهم

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر.
وأشارت إلى أن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية تنتج عنها أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم من يستخدمها، وغير ذلك، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.
وأوضح الدفاع المدني أن استخدام الأطفال أو الشباب لهذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم وحدوث تشوهات، فضلًا عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة أو المنازل أو الاستراحات.
وطالب أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، خصوصاً أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية شديدة وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها بما يجعلها عرضة للانفجار تلقائياً في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها.حسب “أخبار 24”.
ودعا الجهات المعنية بمراقبة الأسواق للتصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة، مشدداً على أهمية مراقبة الأبناء أثناء تواجدهم في المدن الترفيهية، ومساعدتهم في اختيار الألعاب التي تناسب أعمارهم، مع التأكد من توفر اشتراطات ووسائل السلامة.
من أجل سلامتك تعرف على أخطار الألعاب النارية .#السلامة_المنزليةpic.twitter.com/6aK3DQz8h9
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) ٤ يونيو ٢٠١٩