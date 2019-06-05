الهند تعتزم السماح للنساء بركوب المواصلات العامة مجاناً

تخطط العاصمة الهندية نيودلهي لأن تكون وسائل النقل الحكومية فيها، سواء الحافلات أو المترو، مجانية للنساء، بهدف سلامتهن في واحدة من أكبر عواصم العالم التي تقع فيها جرائم ضد النساء.
وأوضح أرفيند كيجريوال رئيس وزراء منطقة “دلهي” العاصمة، أن المواصلات العامة تعتبر الأكثر أماناً للنساء، ولهذا قررت الحكومة أن تكون كل الحافلات والمترو مجانية لهن.
وأضاف كيجريوال – المنتمي لحزب “الإنسان العادي” والذي فاز باكتساح في الانتخابات بعد تعهده بتحسين مستوى الأمان للمرأة- أن هذا الإجراء سيكلف الدولة 7 مليارات روبية (101 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالي، وسوف يطبق في غضون فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن دلهي يعيش بها نحو 26 مليون نسمة نصفهم تقريباً من النساء، ووفقاً لبيانات رسمية عام 2017، تشهد دلهي أعلى معدل للجرائم ضد المرأة في الهند، أبرزها جرائم اغتصاب جماعية للنساء.