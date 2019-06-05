مطار الملك عبدالعزيز يكشف عن عدد المسافرين في آخر أيام شهر رمضان المبارك

كشف مطار الملك عبدالعزيز بجدة عن عدد المسافرين في آخر أيام شهر رمضان المبارك، على الرحلات الخارجية أو الداخلية، بعد أن وصل عدد الرحلات خلال يوم 29 رمضان إلى 681 رحلة.
وأوضح حساب المطار على تويتر أن صالات السفر بالمطار شهدت أمس الإثنين كثافة تشغيلية عالية جداً، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين ما يقارب من 114 ألف مسافر عبر الرحلات التي بلغ عددها 681 رحلة دولية وداخلية.
يُذكر أن إدارة المطار سبق وأعلنت أن إجمالي عدد المسافرين عبر المطار عام 2018، بلغ 41.2 مليون مسافر وهو أعلى رقم في تاريخه، وذلك عبر أكثر من 340 ألف رحلة، وبزيادة 20% عن عام 2017 الذي بلغ عدد المسافرين فيه 34 مليون مسافر.وفق “أخبار 24”.