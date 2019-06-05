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أخبار محلية > حدث في جامع الراجحي.. مؤذن يكمل الصلاة بعد إصابة الإمام بـ “حشرجة” مفاجئة أثناء الصلاة (فيديو)
05/06/2019   4:14 ص

حدث في جامع الراجحي.. مؤذن يكمل الصلاة بعد إصابة الإمام بـ “حشرجة” مفاجئة أثناء الصلاة (فيديو)

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رصد مقطع فيديو صُوّر في جامع الراجحي، تقدم أحد المصلين لإكمال الصلاة بعد إصابة الإمام بـ”حشرجة” مفاجئة في الحلق أثناء الصلاة، وعجزه عن إكمالها.

ويظهر المقطع إحدى صلوات الجماعة في جامع الراجحي، حيث كان الإمام يقرأ في إحدى ركعاتها ما تيسر من القرآن، إلا أنه عانى من “كحة”، فأكمل سورة الفاتحة بصعوبة، ولم يتمكن من إكمال قراءة الآيات، لألم في حلقه، رغم محاولاته المتكررة.

وبكل هدوء تراجع الإمام إلى الصف الأول وحل محله مؤذن الجامع، ولم يبدأ المؤذن الركعة من البداية بل استكمل مباشرة الآية التي كان الإمام يقرأها، وهي الآية 15 من سورة “النحل”.

وفق “أخبار 24”.

حدث في جامع الراجحي.. مؤذن يكمل الصلاة بعد إصابة الإمام بـ “حشرجة” مفاجئة أثناء الصلاة (فيديو)

أخبار محلية
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