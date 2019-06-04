أكد مدرب الفريق الأول بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، أن بيئة كرة القدم في المملكة العربية السعودية أكثر صحة من إنجلترا وفرنسا، مشيرا إلى أنه تواجد في ملعب منافسه الهلال في استاد جامعة الملك سعود، ولقي تعاملاً جيد من جماهير الهلال، مبينًا أنه هذه البيئة والروح الرياضية العالية لا تتواجد في الكرة البرتغالية.
ونقلاً عن صحيفة “desporto” البرتغالية، قال مدرب النصر: “هناك الكثير من الأشياء التي يجب التفكير فيها في كرة القدم البرتغالية، ولكن هناك جانب مشترك، أن من يتابع الكرة الفرنسية والإنجليزية وجماهيرها يقول ان البيئة هناك صحية، لكن في السعودية أشعر أن كرة القدم أكثر صحة، ويوجد هنا تنافس كبير بين الأندية، والناس يتجولون مع أعلام أنديتهم بجوار بعضهم البعض، والتعايش الرياضي لابد أن يتواجد في البرتغال لانها تفتقده، إضافة إلى ذهابي لملعب الهلال، المنافس وعوملت بشكل جيد للغاية، هنا جزء صحي وهو وليس موجود في البرتغال”.
وأضاف “يجب تعليم الأطفال كيف يحبون كرة القدم بشكل عام وليس فقط ناديهم الخاص، يجب أن يبدأ هذا التعايش الرياضي مبكراً لانه سيترك أثراً جيدا في الخلف”.وفق “الرياض”.
وحول الاحترافية في تنظيم المسابقات السعودية، قال: “عندما أتيت إلى المملكة أخبروني أن لا أتحدث كثيراً عن الحكام والتنظيم، لكنني اعتقدت أنه من الأفضل أن أظل صامتاً على الرغم من أنني في بعض الأيام لم أكن أعرف في يوم الجمعة أين ستكون المباراة يوم الأحد!، كذلك العقوبات التي تصدر من اتحاد القدم غير واضحة سواءً ضد اللاعبين، أو من قبل الحكام، وبشكل مستمر أنتظر العقوبات ضد نادينا، والجميع قلق بشأن المصداقية”.
وحول كرة القدم البرتغالية، ذكر روي فيتوريا أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب على اللاعبين والمدربين التعامل مع وسائل الإعلام بسبب عدم مسؤولية بعض الوكلاء عما يكتبون.
وعن علاقته بالتحكيم، قال: “لقد تعاملت مع الكثير من الحكام وأعتقد أن علاقتنا جيدة، هي ليست واضحة، أخذنا حكامًا من هنا، ووضعنا برتغاليًا للحكم في إسبانيا، والفرنسي هنا، وهو نوع من تبادل المحكمين، أردت أن أرى ما الذي سيناقشوه في البرامج التلفزيونية، والمشكلة هي أن الأندية تعتقد أنها يمكن أن تؤثر على التحكيم، وأن هذا مسموح به”.
وعن تقنية الفيديو “VAR” قال: “أداة تقنية الفيديو رائعة، لكن لا تتواجد في البرتغال لأن ثقافتنا لا تسمح لها بحل المشكلات، في المملكة تتواجد هذه التقنية وساعدتنا في تحسن التحكيم”.