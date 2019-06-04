“راموس” يمنع بيريز من التفاوض مع محمد صلاح

كشفت مصادر صحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلا أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس يقف في طريق الصفقة.
وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن بيريز يريد شراء عقد صلاح، 26 عاما، لكن ذلك يواجه بالرفض من بعض لاعبي ريال مدريد، ومنهم “راموس” قائد الفريق، الذي لم ينس الهجوم الكبير الذي تعرض له، بعد إصابة اللاعب المصري الموسم الماضي.
وأضافت أن اللاعب أصبح فجأة هدفا لرئيس ريال مدريد، وهو ما ذكرته أيضا صحيفة “آس” الإسبانية، رغم الرفض الموجود لدى اللاعبين، خاصة أن راموس لم ينس أن الصحافة المصرية وصفته بـ “الجزار”، واتهمته بأنه تعمد إيذاءه، إضافة إلى رفض المدرب زين الدين زيدان.وفق “أخبار 24”.