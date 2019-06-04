النصر يقترب من المقهوي

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن لاعب الأهلي حسين المقهوي بات قريباً من ارتداء شعار النصر في الموسم المقبل.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مفاوضات إدارة النصر الطويلة مع التعاون حول نقل خدمات المهاجم عبد الفتاح آدم وصلت إلى طريق مسدود، حيث رفضت الإدارة التعاونية بيع اللاعب بشكل نهائي في الوقت الراهن. واتجهت بوصلة المفاوض نحو مهاجمي القادسية والرائد هارون كمارا وصالح الشهري.
تجدر الإشارة إلى أن مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا قد طالب إدارة النصر بجلب مهاجم محلي بجانب المغربي عبد الرزاق حمد الله وعبد الله السالم الذي فعّلت إدارة النصر بند شراء عقده من الفيحاء بعد انتهاء فترة الإعارة.
ورغم عدم تقديم السالم المستوى المأمول منه خلال فترة الإعارة، فإن فيتوريا يثق باللاعب وأن يتحسن مستواه خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد السالم أنه سعيد في النصر وقال: «من الطبيعي أن يكون انسجامي مع المجموعة أقل كوني انتقلت في وسط الموسم ولكني أعد النصراويين بأن أقدم في المرحلة المقبلة مستويات ترضيهم وبإذن الله أكون على قدر الثقة التي منحني إياها النصراويون».
ومن جهة أخرى، بدأ الجهاز الإداري في النصر العمل على التجهيز للمعسكر الإعدادي للفريق خلال فترة الصيف حيث سيقام معسكر الفريق في البرتغال بناء على طلب المدرب البرتغالي فيتوريا.
وأشارت مصادر مطلعة أن فيتوريا وعد إدارة النصر بتوفير مباريات ودية قوية للفريق خلال فترة المعسكر. كما أشار المصدر نفسه إلى أن فيتوريا أكد على ضرورة إغلاق ملف الصفقات المحلية والأجنبية قبل بدء المعسكر حتى يتم إعداد الفريق بشكل مناسب قبل انطلاقة الموسم المقبل. تجدر الإشارة إلى أن موعد عودة التدريبات لم يحدد رسمياً حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون في الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل.