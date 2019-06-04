النصر يقترب من تايسون.. وعرض صيني لموسى

علمت «دنيا الرياضة» أن إدارة النصر وضعت لاعب الوسط البرازيلي تايسون بارسيلوس فريدا “31” عاما، أول اهتماماتها في التعاقدات مع اللاعبين غير السعوديين في الفترة المقبلة، وأرجأت الإدارة النصراوية شراء البطاقة الدولية للاعب البرازيلي تايسون من نادي شاختار الأوكراني، التي تقدر بمبلغ 15 مليون يورو، لحين بيع عقد اللاعب النيجيري أحمد موسى، والتي تدرس الإدارة النصراوية حاليا أحد العروض المقدمة من الدوري الصيني، وسيتسلم اللاعب أحمد موسى من إدارة النصر في الموسم المقبل مبلغ سبعة ملايين يورو، ويجيد اللاعب تايسون اللعب في مركزي الطرف الأيسر وصناعة اللعب.
من جهة أخرى، شرعت إدارة النصر في التباحث مع عديد من وكلاء اللاعبين للتعاقد مع لاعب في متوسط الدفاع بدلا من البرازيلي برونو يوفيني، الذي انتهى عقده الشهر الماضي من دون أن يتم التجديد معه للموسم الرابع على التوالي.