تنظيم الكهرباء: التعويض عن تلفيات انقطاع التيار بالجنوب عبر القضاء

ذكر ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، أنه لن يتم صرف تعويضات لمن تضررت أجهزتهم الكهربائية نتيجة انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية إلا عن طريق القضاء.
وأكد السلامة، وفقا لـ”سبق”، أن هناك أضرارًا جسيمة يتم حصرها وتحويلها للجهات القضائية للنظر فيها، حيث طالب المتضررون جراء تذبذب وانقطاع الكهرباء، بتعويضات نتيجة للضرر الذي تسبب في إتلاف أجهزتهم وأطعمتهم وأدويتهم.
يذكر أن بعض مناطق المملكة الجنوبية (جازان وعسير ونجران) شهدت حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية، واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية.