قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.
ونقل ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد استقبل صباح اليوم بقصر الصفا بمكة المكرمة عددا من كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع.
وفق “أخبار 24”.