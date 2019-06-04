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أخبار محلية > رسالة من “القصبي” للجمهور عقب انتهاء عرض الجزء الثاني من “العاصوف”
04/06/2019   5:03 م

رسالة من “القصبي” للجمهور عقب انتهاء عرض الجزء الثاني من “العاصوف”

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وجه الفنان ناصر القصبي رسالة شكر لجمهوره، بمناسبة عرض آخر حلقات الجزء الثاني من مسلسله “العاصوف”، والذي لاقى متابعة كبيرة وأثار جدلاً واسعاً في المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “شكراً لكم جميعاً ومشاعر الحب والتقدير التي أحاطتنا طوال عرض العاصوف، وباسمي وباسم فريق العمل أقول لكم شكراً لهذا الحب”.

وتابع معايداً جمهوره بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك:”كل عام وأنتم جميعاً بخير وصحة وسلام”.

وبثت قناة “mbc” أمس (الإثنين) الحلقة الأخيرة من مسلسل “العاصوف”، بطولة الفنان ناصر القصبي ولفيف من نجوم الدراما، وتناول المسلسل حقبة السبعينيات والثمانينبات من القرن الماضي، واستعرض عدداً من الأحداث التاريخية منها اقتحام جهيمان المسجد الحرام.وفق “أخبار 24”.

رسالة من “القصبي” للجمهور عقب انتهاء عرض الجزء الثاني من “العاصوف”

أخبار محلية
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