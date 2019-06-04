استقبل ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بحضور نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان صباح اليوم الثلاثاء، في قصر الصفا بمكة المكرمة عددا من كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع.
حضر الاستقبال مساعد سمو وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
ونقل ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.
سمو #ولي_العهد #وزير_الدفاع يستقبل كبار المسئولين والقادة في وزارة الدفاع بمناسبة حلول#عيد_الفطر المبارك. pic.twitter.com/Al67XihchB
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) ٤ يونيو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.