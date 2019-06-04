اختتمت شركة “أبل” اليوم (الثلاثاء) فعاليات مؤتمر آبل السنوي للمطورين “WWD 2019″، والذي شهد عدداً من الأحداث المهمة لمستخدمي منتجات عملاق التكنولوجيا في العالم.
من أبرز ما جاء في المؤتمر إطلاق التحديث الجديد لنظام تشغيل أجهزة آيفون ” iOS 13″ وإطلاق نظام تشغيل خاص بأجهزة الآيباد.
iOS 13
شهد المؤتمر إطلاق الإصدار “IOS 13″، الذي سيتوفر لكافة المستخدمين نهاية سبتمبر 2019، لمن لديهم جهازiPhone 6s فأحدث.
ومن أهم مزاياه: دعم الوضع الليلي لكل التطبيقات، إتاحة اختيار مشاركة موقعك الجغرافي لمرة واحدة مع تطبيق معين، ولو اخترت أن يعرف تطبيق ما موقعك بشكل متواصل فإن نظام التشغيل سيخبرك بتقرير مفصل عن ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى فيسبوك أو جوجل من خلال حساب “آبل” لمنع تلك الشركات من تتبعك، إمكانية إعداد حساب آبل جديد ببصمة الوجه فقط دون الكشف عن معلوماتك الشخصية، إضافة خاصية تدوير الفيديو، تطبيق الصور سيزيل لك الصور المكررة وغير الحقيقية مثل لقطات الشاشة والفواتير والمستندات.
iPadOS
يعد الحدث الأبرز في المؤتمر إطلاق نسخة خاصة من نظام التشغيل “iOS” للحواسب اللوحية آيباد ويدعى “iPadOS”، وسيصل النظام نهاية سبتمبر لمن لديهم iPad Air 2 فأحدث وكافة آيباد برو والجيل الخامس من آيباد فأحدث.
فقد أصبحت واجهة الآيباد تشبه إلى حد بعيد واجهة الآيفون، فكأنك وضعت واجهة آيفون إكس على شاشة آيباد كبيرة، حيث تدعم تعدد النوافذ في الشاشة، وأُضيفت المزيد من أيقونات التطبيقات على الواجهة الرئيسية للآيباد.
ويتميز النظام الجديد بإمكانية إجراء تعديلات على الملفات ودعم تصفح الملفات من الفلاشات، ولاحقاً سيُتاح ضغط وفك ضغط الملفات، كما أن “آي كلاود” أصبح يدعم مشاركة المجلدات، وأصبح متصفح “سفاري” يضاهي نسخته على الماك من دعم مستندات قوقل وحتى اختصارات لوحة المفاتيح.
watchOS 6
أطلقت “آبل” تحديثاً جديداً -سيتوفر للمستخدمين في الخريف المقبل- لساعتها الذكية “watchOS”، حيث أُضيف إليها تطبيق الآلة الحاسبة والكتب الصوتية والمذكرات الصوتية، وسيعمل عدد من التطبيقات على الساعة دون الحاجة لربطها بالآيفون، وزودت بمتجر التطبيقات ليتم تنزيل التطبيقات مباشرة على الساعة من خلال النقر المزدوج.
Mac Pro للمحترفين
زُود بمعالج Xeon من إنتل، وشاشة بقياس 32 بوصة بدقة 6016*3284 بكسل أو بدقة 6K من نوع ريتنا، ويستهلك 300 واط من الطاقة، ومساحة تخزين حتى 1.5 تيرابايت، ويتم تحديد سعره طبقاً للمواصفات المطلوبة حيث يصل حتى 43 ألف دولار.
يشتمل الجهاز على 8 منافذ PCI، واثنان Thunderbolt، واثنان USB-A ومنفذ سماعات صوت، ومنفذي Ethernet بسرعة 10 غيغابايت، وعبر منفذThunderbolt 3 يمكن للحاسب وصل 6 شاشات معاً.
macOS Catalina
كما أُعلن خلال المؤتمر عن الإصدار الجديد “macOS Catalina”، الذي سيتوفر للمطورين اليوم وللعموم في يوليو ومن ثم الإطلاق الرسمي الرئيسي في الخريف.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع Catalyst الذي يتيح للمطورين برمجة تطبيقات ماك بناءً على تطبيقات آيباد.
وفق أخبار 24″.