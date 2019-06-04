أدى المسلمون صباح اليوم (الثلاثاء)، صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، حيث شهد الحرمان الشريفان كثافة في عدد المصلين.
وفي مكة المكرمة أديت صلاة العيد حيث أمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام المستشار بالديوان الملكي معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأدى في المدينة المنورة أكثر من مليون مصلٍ صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد النبوي يتقدمهم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والأمان والطمأنينة.
وأمّ المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير الذي تحدث عن فضل يوم العيد ومعانيه الدينية والاجتماعية، موصياً المسلمين بتقوى الله عز وجل، ومهنئاً إياهم بعيد الفطر المبارك.
فيديو | خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وجموع المصلين يؤدون صلاة #عيد_الفطر لعام ١٤٤٠هـ في المسجد الحرام. pic.twitter.com/M6kUPeSEUA
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٤ يونيو ٢٠١٩