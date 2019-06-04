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أخبار محلية > بالتفاصيل.. فعاليات عيد الفطر في مدينة الرياض
04/06/2019   4:59 م

بالتفاصيل.. فعاليات عيد الفطر في مدينة الرياض

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تقيم أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه والجهات المختصة الأخرى، أكثر من 220 فعالية احتفالية وترفيهية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ للترويح عن سكان العاصمة من المواطنين والمقيمين ورسم البهجة والسعادة على محيا الجميع.

وتغطي هذه الفعاليات معظم أحياء العاصمة، وتُقام في الحدائق والمتنزهات الرئيسية والمراكز التجارية المعروفة، ومخصصة لكافة الفئات الاجتماعية، من أفراد وعائلات، كما خصصت الأمانة فعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال المرضى.

وتتنوع الفعاليات بين حفلات غنائية، وعروض حية، وأخرى فنية ثقافية، وألعاب إلكترونية ونارية، وسباقات سيارات.

للاطلاع على تفاصيل فعاليات عيد الفطر في الرياض

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.

بالتفاصيل.. فعاليات عيد الفطر في مدينة الرياض

أخبار محلية
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