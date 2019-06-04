أمين جدة: استخدمنا أراضٍ خاصة كمواقف للفعاليات ونعتذر لأصحابها

أكد أمين محافظة جدة صالح التركي، أن فعاليات العيد بالمحافظة ستكون متاحة للجميع، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في الشباب السعودي، وأن تكون الفعاليات متاحة لهم.
وبيّن التركي، وفقاً لـ “عكاظ”، أن الأماكن المخصصة للعائلات في المرافق العامة في جدة مازالت موجودة ولا مساس بها، لافتاً إلى سفلتة بعض الأراضي الخاصة، وتحويلها إلى مواقف للفعاليات في موسم جدة، مبيناً أن بعض أهالي وسكان جدة قدموا أراضيهم بالمجان للأمانة للاستفادة منها.
وقدم التركي اعتذاره ممن غضب لاستخدام أرضه، موضحاً أن الظروف حتمت على الأمانة التصرف السريع، وسيتم حفظ حقوق الملاك.