نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمين جدة: استخدمنا أراضٍ خاصة كمواقف للفعاليات ونعتذر لأصحابها
04/06/2019   10:32 ص

أمين جدة: استخدمنا أراضٍ خاصة كمواقف للفعاليات ونعتذر لأصحابها

+ = -
794

أكد أمين محافظة جدة صالح التركي، أن فعاليات العيد بالمحافظة ستكون متاحة للجميع، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في الشباب السعودي، وأن تكون الفعاليات متاحة لهم.

وبيّن التركي، وفقاً لـ “عكاظ”، أن الأماكن المخصصة للعائلات في المرافق العامة في جدة مازالت موجودة ولا مساس بها، لافتاً إلى سفلتة بعض الأراضي الخاصة، وتحويلها إلى مواقف للفعاليات في موسم جدة، مبيناً أن بعض أهالي وسكان جدة قدموا أراضيهم بالمجان للأمانة للاستفادة منها.

وقدم التركي اعتذاره ممن غضب لاستخدام أرضه، موضحاً أن الظروف حتمت على الأمانة التصرف السريع، وسيتم حفظ حقوق الملاك.

أمين جدة: استخدمنا أراضٍ خاصة كمواقف للفعاليات ونعتذر لأصحابها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885046676.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.