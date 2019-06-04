“تراحم حائل” تفرج عن 37 سجيناً يمثلون الدفعتين الأولى والثانية من المفرج عنهم

أفرجت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة حائل “تراحم حائل”، عن 37 سجيناً يمثلون الدفعتين الأولى والثانية من المفرج عنهم، بالتنسيق والمتابعة مع محكمة التنفيذ وإدارة السجون بالمنطقة.
وعملت لجنة “تراحم حائل” على إطلاق حملة “تفريج كربة” تحت شعار “أسر السجناء لا ذنب لهم، فلنكن سنداً لهم”، وذلك في 23 من شهر رمضان.
وقدم رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بحائل راضي الشمري، شكره لنائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على إطلاق الحملة في عامها الثالث، منوهاً إلى الجهود التي بذلها أعضاء لجنة “تراحم حائل”؛ لإنجاح الحملة، وإظهار أعمال اللجنة بالشكل المأمول بما يخدم السجناء والمفرج عنهم وأفراد أسرهم.وفق “أخبار 24”.