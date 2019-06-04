نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “تراحم حائل” تفرج عن 37 سجيناً يمثلون الدفعتين الأولى والثانية من المفرج عنهم
04/06/2019   10:30 ص

“تراحم حائل” تفرج عن 37 سجيناً يمثلون الدفعتين الأولى والثانية من المفرج عنهم

+ = -
703

أفرجت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة حائل “تراحم حائل”، عن 37 سجيناً يمثلون الدفعتين الأولى والثانية من المفرج عنهم، بالتنسيق والمتابعة مع محكمة التنفيذ وإدارة السجون بالمنطقة.

وعملت لجنة “تراحم حائل” على إطلاق حملة “تفريج كربة” تحت شعار “أسر السجناء لا ذنب لهم، فلنكن سنداً لهم”، وذلك في 23 من شهر رمضان.

وقدم رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بحائل راضي الشمري، شكره لنائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على إطلاق الحملة في عامها الثالث، منوهاً إلى الجهود التي بذلها أعضاء لجنة “تراحم حائل”؛ لإنجاح الحملة، وإظهار أعمال اللجنة بالشكل المأمول بما يخدم السجناء والمفرج عنهم وأفراد أسرهم.وفق “أخبار 24”.

“تراحم حائل” تفرج عن 37 سجيناً يمثلون الدفعتين الأولى والثانية من المفرج عنهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885046666.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.